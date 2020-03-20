В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек - власти

В Италии только за сутки от COVID-19 скончались 627 человек. Общее число умерших от пневмонии превышает 4000. С начала вспышки заразились более 47 тысяч. За двадцать четыре часа 4670. Римские власти устанавливают полицейские блокпосты, чтобы препятствовать передвижению людей.

Бавария стала первой федеральной землей Германии, где власти резко ограничили возможность граждан покидать свои дома. Как заявил премьер Баварии, Маркус Зедер, земельное правительство отнюдь не пытается все перекрыть и вызвать у населения нервный срыв: можно будет ходить на работу, если это нельзя делать дистанционно, совершать необходимые покупки в магазинах и аптеках. Ограничения вступают в силу с субботы. Если немцы не ограничат социальные контакты, гражданам по всей стране запретят покидать свои жилища. Общее число инфицированных в ФРГ превышает 15 тысяч. Умерли по меньшей мере 44 человека.

В Испании насчитывается около 20 тысяч заболевших. Пневмония унесла жизни более тысячи человек. В королевстве действует режим повышенной готовности. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид. Несколько отелей здесь переоборудованы во временные больницы.

К порядку и соблюдению карантинных мер граждан республики призывают власти Франции, где число летальных исходов от COVID-19 достигло 450. За сутки скончались 78 пациентов. Коронавирус выявлен у 12600 человек. Госпитализируют только тяжелобольных. И каждый четвертый из них нуждается в реанимации. Президент Эммануэль Макрон не исключает продления сроков карантина. Власти намерены принимать дальнейшие решения в зависимости от развития эпидемилогической ситуации.