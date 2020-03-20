Гориллы могут заболеть COVID-19?

Национальный парк "Вирунга" в Демократической Республике Конго, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения виды горилл, закрыт для публики с 19 марта из-за опасений передачи редким животным заболевания COVID-19. Об этом предупредили сотрудников парка учёные.

Tuesday Nov. 25, 2008, two mountain gorillas are seen in the Virunga National Park (AP Photo/Jerome Delay) AP Jerome Delay

"Болезни, которые передаются от животных человеку, конечно же, потом могут вернуться от человека к животным, а наиболее уязвимыми при этом будут наши ближайшие родственники", - говорит Паула Кагамбу, глава благотворительной организации Wildlife Direct, которая занимается защитой животных.

"Вирунга" будет закрыт по меньшей мере до 1 июня 2020. Это один из старейших национальных парков Африки; он основан в 1925 году и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади в 7800 кв км водятся около 700 видов птиц и более 200 видов млекопитающих. А уникальный ландшафт делает этот парк одним из красивейших в мире.