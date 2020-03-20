COVID-19: ЕС отменяет меры бюджетной экономии

Евросоюз временно отменил все меры бюджетной экономии, а также свои жесткие правила предоставления государственной помощи предприятиям для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. Это означает, что национальные правительства смогут влить в экономику столько средств, сколько им будет необходимо. Тяжелее всего сейчас приходится Италии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Рим, что ЕС поможет средиземноморской республике выйти из экономического кризиса.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Мы дали ход инвестиционной инициативе. И это хорошая новость для Италии, потому что в стране останутся 11 миллиардов евро, которыми ранее Италия не могла воспользоваться. Средства были заморжены. Рим сможет сам решить в какие сферы экономики вложить капитал. Например, в рынок труда. 11 миллиардов - хороший пакет (помощи). И я думаю, что это поможет в преодлеть экономический кризис".

Лидеры стран ЕС привествовали решение ЕЦБ запустить программу выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму в 750 миллиардов евро для поддержки финансовой стабильности во избежании цепных банкротств в условиях всеобщего карантина и радикального замедления европейской экономики.

Италия является крупнейшим очагом коронавируса в Европе, где счет умеших идет на тысячи, а инфицированных на десятки тысяч. Несмотря на принимаемые меры, темпы распространения коронавируса и смертность от вызываемого им заболевания и его последствий не снижаются.