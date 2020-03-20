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Италия

Италия: "красная зона" в Фонди

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 Ирина Александрова и AP, AFP
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Италия: "красная зона" в Фонди
Авторское право  screenshot via afp
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Ужесточение мер по сдерживанию распространения коронавируса - единственное возможное решение ситуации, сложившейся в Италии. К такому выводу пришли китайские эксперты-медики, прибывшие на Апеннины, чтобы поделиться своим опытом. Группа во главе с вице-президентом Китайского Красного Креста посетила несколько городов. Специалисты были удивлены не соблюдением карантинного режима. Италия опередила Китай по числу летальных исходов от пневмонии, вызванной коронавирусом. Новые случаи исчисляются тысячами.

Сунь Шуопэн, Китайский Красный Крест: "Я вижу множество проблем, касающихся блокирования городов. Мы только что приехали из Падуи. Но и здесь, Милане, городе столь пострадавшем от коронавируса, не действуют строгие карантинные меры. Общественный транспорт все еще работает, люди передвигаются по городу. В гостиницах устраиваются обеды и вечеринки. А еще вы не ходите в масках".

Итальянские больницы переполнены. Медперсонал работает на пределе. В римских клиниках устанавливаю дополнительные койки, ожидая наплыва пациентов в начале следующей недели.

Очередной по счету "красной зоной" объявлен город Фонди, с населением в сорок тысяч человек. расположенный между Римом и Неаполем. Здесь подтверждены 47 случаев инфекции. Двое скончались. 192 человека находятся под наблюдением врачей. 760 - в изоляции. Вспышка коронавируса в Фонди связана с вечеринкой для пожилых людей состоявшейся 25 февраля. На мероприятии присутствовал мужчина у внучка которого была инфицирована коронавирусом.

По данным СМИ, к контролю за соблюдением карантина могут быть привлечены до 20 тысяч военных.

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