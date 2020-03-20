Бездомные, беженцы и пандемия

Внимание всего мира сейчас приковано к пандемии коронавируса, но другие кризисы не исчезли. Бедственное положение мигрантов, застрявших на греко-турецкой границе, страдания людей, не имеющих жилья, продолжаются. Беспрецедентный эпидемиологический кризис ещё более ухудшил их положение. Об этом - репортаж корреспондента Euronews Анелиз Боржес.

Целые страны закрывают границы, их власти просят своих граждан оставаться дома. Но что делать тем, у кого дома нет? Вспышка пандемии отвлекла внимание мира от бедственного положения таких людей, как Паскаль, который вот уже пять лет живёт на улице.

- Раньше я работал на стройке, - говорит он.

- И что же случилось?

- Я перенес инсульт, вот почему теперь мне трудно говорить.

Эти видео сняты в январе, до того, как информационные агентства стали в первую очередь говорить об эпидемии COVID-19. Группа молодых людей раздавала еду бездомным на улицах Парижа - на эту поддержку они больше не могут рассчитывать из-за недавно введенных во Франции чрезвычайных мер.

Президент Эммануэль Макрон пообещал работать с неправительственными организациями, чтобы всем вместе обеспечить таким людям защиту и пропитание. В настоящее время для этого создаются специальные центры.

Анелиз Боржес, Euronews: "Власти пытаются выработать план по защите со граждан но те, кто бежал из своих стран от войн или нищеты, остаются в крайне уязвимом положении. Гуманитарные организации и правозащитники предупреждают: вспышка заболевания среди мигрантов и беженцев будет катастрофической".

"Они живут в очень плохих гигиенических и санитарных условиях, - говорит Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев. - Они живут в многолюдных лагерях и центрах по содержанию, которые уже переполнены, живут большими группами. Они подвержены всем рискам распространения вируса. Мы бьем тревогу: нужно обеспечить в таких центрах водоснабжение, бороться с антисанитарией, проводить ознакомительные беседы о необходимых правилах гигиены, разгрузить лагеря, пока не стало слишком поздно".

На греческом острове Самосе, 8 тысяч человек живут в лагере, рассчитанном всего на 600 обитателей. Врачи говорят, что в таких условиях распространение вируса будет невозможно сдержать.

"Не хочется даже представлять себе то, что произойдёт, если вирус начнёт распространяться здесь, в лагере. У есть только один бокс для инфекционных больных, - рассказывает координатор организации "Врачи без границ" на Самосе Стефан Кордерс, - поэтому если коронавирус сюда доберётся, это станет настоящей трагедией".

Вспышка COVID-19 поставила мир перед лицом неизвестности: никто не знает, как долго будет продолжаться распространение заболевания. И труднее всего защитить о него тех, у кого нет жилья, документов или того и другого.