COVID-19: в Калифорнии объявлен карантин

В США в настоящий момент насчитывается не менее 14 с половиной тысяч зараженных коронавирусом, за последние 24 часа их число увеличилось почти на 600 человек, в общей сложности 217 американцев умерли от COVID-19.

Улицы калифорнийских городов пусты, губернатор этого штата одним из первых ввел на подведомственной ему территории режим ЧС и объявил о карантине.

Гэвин Ньюсом заявил, обращаясь к жителям этого самого населенного штата: "Люди должны оставаться дома, это не совет или просьба, это распоряжение, надеюсь, что калифорнийцы к моим словам прислушаются. Нужно, чтобы поведение и соблюдение правил соответствовало моменту, который мы все переживаем".

Федеральное правительство расширило возможности тех, кто не имеют медицинской страховки, пройти тест на вирусоносительство.

Оппоненты президента считают, что Белый дом действует недостаточно решительно, чтобы обуздать пандемию COVID-19.

Претензии к хощяину Белого дома сформулировал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио: "Каждая возможность должна быть использована, чтобы переломить ситуацию. Но по каким-то причинам президент продолжает выжидать. Я не говорю о поспешных панических мерах, я указываю на историческую параллель. Президент США, не будьте Гербертом Гувером новейшего времени. Вы все время чего-то ждете вместо того, чтобы действовать и защищать нашу нацию".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что требуется закупка тысяч аппаратов ИВЛ для отделений реанимации, а армия США в крупных городах - об этом сообщает The Associated Press - намерена развернуть полевые госпитали для приема зараженных.