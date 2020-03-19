Помочь одиноким в режиме изоляции

Этот мадридский парк, излюбленное место встреч пенсионеров, которые собирались здесь пообщаться и поиграть в петанк, опустел. Из-за ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коонавируса, закрыты детские сады, школы, вузы и магазины.

Власти просят всех оставаться дома, чтобы защитить от заражения себя и других. Но для многих это означает полную изоляцию. Только в Мадриде проживают 240 тысяч одиноких людей, 60% из них старше 65 лет.

Виктории 32 года. Она архитектор. Сегодня Виктория нарушает предписания, чтобы купить чистящие средства для женщины-инвалида, которая живет одна.

Виктория Поланко: "Это добровольная инициатива соседей: мы знаем, что это необходимо. В первый день, когда объявили о введении чрезвычайных мер, в том числе и и домашнего карантина, мы сначала собирались полностью самоизолироватиься. Но потом выяснилось, что есть люди, которым это сделать тяжело".

Виктория входит в группу из 30 добровольцев, которые действуют в центре Мадрида, пытаясь выявить тех, кому без помощи не обойтись, и взять над ними шефство.

Соседи по всей Испании стараются помочь друг другу, чем могут. Вот так, не нарушая предписаний, поздравили с днём рождения пожилую одинокую женщину. Тортик с зажжённой свечей ей поставили на стуле перед входной дверью. А из открытого окна доносилось пение жителей соседних домов, тсполнявших "С днём рожденья тебя".

Но и для тех, кто не одинок, посещения детей и опекунов сокращены до минимума, чтобы уменьшить риск заражения. Сотрудники Красного Креста ежедневно совершают сотни тысяч звонков:

"Мы постоянно находимся с ними на связи, - говорит Дори Морено, - спрашиваем, что им нужно или просто разговарием о том, о сём, чтобы скоротать это время вынужденного заключения. Так мы быстрее узнаём об экстренных ситуациях, в которые они могут попасть, покупаем для них продукты, лекарства и предметы первой необходимости".

При доставке добровольцы стараются избегать любых контактов, чтобы предотвратить заражение, чреватое серьёзным заболеванием. Виктория рассказала, что она всё делает в перчатках: приносит покупки, звонит по домофону, заходит в здание, оставляет сумки на пороге квартир, спускается вниз и вновь перезванивает, чтобы сообщить об этом:

"В такое тяжелое время особого одиночества очень приятно знать, что где-то рядом, в твоём квартале, есть люди, к которым можно обратиться, если тебе вдруг что-то понадобится. Сознание того, что ты не один, что тебе есть кому позвонить, поговорить, в таких случаях очень помогает".

Корреспондент Euronews Хайме Веласкес передаёт из Мадрида:

_"Самоизоляция, введённая в связи с коронавирусом, усугубила одиночество тысяч пожилых людей, инвалидов, и других наиболее уязвимых групп населения. Эти добровольцы надеются, что волна солидарности поможет хотя бы частично решить проблему. Они хотят, чтобы люди знали: они не одиноки, даже если живут одни". _