Франция: на рынок под расписку

На фоне действующих в стране ограничительных мер, все меньше французов покидают свои дома. Но сказать, что улицы абсолютно опустели нельзя. Люди выходят в аптеки и супермаркеты. Работают и рынки, как например этот, расположенный недалеко от Парижа. Продавцы жалуются, что покупатели не соблюдают безопасную дистанцию, и беспокоятся о своем бизнесе:

"Я думаю, надо подождать до выходных, посмотреть, что будет. Два-три дня назад люди покупали впрок. Теперь они должны все это съесть. Народ же должен дома сидеть. Вот они и сидят. Так что пополнять запасы снова начнут где-то к субботе, воскресенью".

На асфальте - красные кружки. Своего рода разметка.

"Ты, - здесь. Я - там, чтобы не заразить друг друга". - поясняет мясник корреспонденту Euronews.

Анелиз Боржес, Euronews: "Люди соблюдают предписание?"

Мясник: "Честно, нет".

Пожалуй, больше коронавируса, продавцы и владельцы предприятий малого бизнеса, боятся потерять работу. Адриен Госалвес пояснил журналистам:

"Для нас, рыбаков, скором времени будут закрываться многие порты. Пока мы собираемся продать столько товара, сколько сможем. Что принесет следующая неделя, увидим. Но, если все пойдет в этом направлении, будет тяжело. Тогда нам придется проститься с бизнесом".

Что касается потребителей, не так мало французов, с трудом привыкающих к режиму самоизоляции, пользуются любой возможностью выйти из дома. Достаточно от руки заполнить специальную форму и указать уважительную причину, в данном случае - покупка продуктов.