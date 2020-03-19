Если появилось свободное время

Вы давно хотели научиться танцевать, но не было времени? Сегодня как раз хороший момент! В Нидерландах, например, многие танцклассы - в свободном доступе онлайн.

Бесплатно можно получить и курс йоги, который проводит на английском, для всех, Никки Форман в Израиле.

Или можно поиграть в футбол! Ведь, как говорят учителя физкультуры, детям и дома нужно оставаться в хорошей физической форме.

Подарить находящимся на карантине людям хорошее настроение и минуты радости можно и не только онлайн. "С Днем рождения, Фелис!" - поют соседи для пожилой женщины в Мадриде.

А в Париже теперь каждый вечер - настоящие концерты. Главное - найти занятие по душе, тогда вынужденное заточение дома можно провести с пользой и удовольствием.