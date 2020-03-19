Рим продлил карантин на всей территории Италии

Карантин в Италии продолжится и после 3-го апреля, об этом сообщили власти.

Свыше 35 тысяч инфицированных и почти 3 000 летальных исходов - эта статистика смертности приближается к зарегистрированной в КНР.

Больницы не справляются с потоком пациентов, находящихся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Стефано Фаджуоли, врач из бергамской больницы папы Иоанна XXIII, взывает о помощи.

Наш медперсонал, врачи и сестры работают круглосуточно, чтобы помочь заболевшим и чтобы выиграть эту битву с эпидемией.

У меня на самом деле два сообщения.

Первое. Я обращаюсь к населению - пожалуйста, оставайтесь дома, никуда не выходите, а если выходите, то делайте это по крайней необходимости.

Второе сообщение - для тех, кто хочет нам помочь. Мы в отчаянном положении, у нас нет в достаточном количестве сотрудников, чтобы выхаживать заболевших, нам нужны не только люди, нам требуется оборудование.

Нам нужны аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.

Нам помогают НПО, они собирают для нас средства на покупку всего этого на платформах фандрайзинга, как, к примеру, Go Fund Me.

Если у вас есть возможность, помогите нам деньгами.

Если вы врач, если вы фельдшер, мы ждем вас, мы просим вас о помощи.

Спасибо всем, кто откликнется на нашу просьбу. Стефано Фаджуоли врач больницы папы римского Иоанна XXIII, Бергамо

В Италию на днях прилетели медики из Поднебесной, они привезли защитные маски и аппараты ИВЛ. Они же помогают своим итальянским коллегам проводить профилактические мероприятия, которые должны помочь остановить дальнейшее распространение инфекции.

На кладбищах в Ломбардии не хватает мест, чтобы хоронить умерших, их родственникам предлагают кремировать тела.

Местные газеты заполнены некрологами, в которых говорится о тех, кто еще не так давно прогуливался по этим улочкам и пил кофе в деревенском баре.

Власти страны готовятся к развитию событий по худшему сценарию.