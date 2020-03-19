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Великобритания

Британцев просят не собираться

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 Ирина Шелудкова
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Центр Лондона.
Центр Лондона.   -   Авторское право  AP Photo/Matt Dunham
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Лондон — эпицентр распространения коронавирусной инфекции в Великбритании.

Принято решение о закрытии 40 из более чем 250 станций столичного метро. Число автобусов будет также сокращено. Мэр столицы призвал граждан совершать поездки лишь в случае крайней необходимости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить за три месяца.

"Планов остановить работу общественного транспорта в Лондоне нет, но нужно чтобы люди избегали собраний для предотвращения распространения заболевания", — сказал он.

По словам Джонсона, прогресс будет возможен лишь в том случае, если люди будут следовать рекомендациям правительства и сократят по максимуму личное общение и будут по возможности работать удаленно.

"Да, приходится нелегко", — говорит уличный музыкант. — Посмотрите, вокруг почти никого нет, я пою для себя и тех немногих, кто решился подойти и послушать музыку".

В стране не введен карантин, однако массовые мероприятия отменены, закрылись многие театры, музеи, кинотеатры.

Между тем в городе началось строительство мобильных моргов. В районе Вестминстера конструкция рассчитана на размещение 102 тел погибших.

В Великобритании умерли 144 пациента. Число заразившихся коронавирусом превысило 3200.

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