COVID-19: европейская баталия против пандемии

В целях обуздания пандемии в Соединенном Королевстве закрываются все школы и высшие учебные заведения, на этот шаг правительство, возглавляемое Борисом Джонсоном, пошло под давлением общественного мнения, с одной стороны, и научных работников и медиков, с другой.

В итоге во всей Европе, как и в ЕС, так и за его пределами, пандемия нанесла мощный удар по системе образования, которая складывалась на протяжении многих столетий.

Каждый должен принимать решения, которые касаются его повседневной жизни, я абсолютный сторонник свободы выбора, в данной ситуации мы принимаем те решения и делаем тот выбор, который нам кажется единственно возможным Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Впервые с момента начала пандемии канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением, в котором сравнила происходящее на континенте с событиями 75-летней давности, то есть с тем, что приходилось делать, чтобы преодолеть послевоенную разруху.

Во Франции, с одной стороны, штрафуют тех, кто пренебрегает правилами домашней "гауптвахты" и сбегает в "самоволку", с другой, правительство намерено ужесточить ограничительные меры, готовясь ввести режим чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС позволит кабинету Эдуара Филиппа регулировать правила жизни французских граждан с помощью постановлений, не обращаясь всякий раз за одобрением своих действий к законодателям.

Мы должны управлять страной, имея в своем распоряжении все властные рычаги, касающиеся в том числе и возможного ужесточения правил нынешнего карантина. Поэтому мы представили законопроект о введении режима чрезвычайной ситуации в Национальное собрание Эдуар Филипп премьер-министр Франции

В Португалии режим чрезвычайной ситуации уже действует, одна из причин - тесные связи с соседней Испанией, где на утро четверга насчитывается почти 15 тысяч заболевших КОВИД-19 и свыше 600 умерших от инфекции.

Строгость карантина там сопоставима с изоляционными мерами, введенными в Италии и во Франции.

Монарх обратился к подданным.

Есть периоды в истории, когда встреча с реальностью может быть болезненной и сложной. Сейчас на карту поставлена способность всей нации противостоять кризису совместно, не считаясь с усилиями Филипп IV король Испании

Американская НПО развернула в Кремоне полевой госпиталь, вместе с оборудованием приехали и врачи, и средний медперсонал.

Жертвами COVID-19 на Аппенинах стали по меньшей мере 3 000 человек, а заразились коронавирусом почти 36 тысяч итальянцев.