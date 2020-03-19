Никогда такой чистой вода венецианских каналов на памяти жителей города не была.

Пандемия COVID-19 ограничила активность человека и общества, оставив каналы и всю лагуну без катеров, речных трамвайчиков "вапоретто" и гондол.

И это незамедлительно сказалось на самочувствии природы.

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Специалисты отмечают, что экология планеты улучшилась.

И вернувшаяся в венецианские каналы рыба, если могла говорить, этот тезис, несомненно, подтвердила бы.

По словам директор программ мониторинга Земли ESA Йозефа Ашбахера, "это грустная констатация известного факта: высокая экономическая активность наносит вред окружающей среде, а ее приостановка приводит к тому, что уменьшается уровень загрязненности атмосферы. Наша планета удивительно красива, но ее природа очень хрупка, и сейчас, я думаю, у многих проснется сознание и они начнут видеть происходящее в другом свете. У человечества, наконец, должны открыться глаза на то, к чему порой приводят его действия".

Научные работники регистрируют резкое падение содержания в атмосфере Земли в том числе и диоксида азота, как в Европе, так и в Китае, где, как сообщается, пик эпидемии COVID-19 уже пройден.