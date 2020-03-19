Главный переговорщик от ЕС по "брекситу" заразился коронавирусом

Главный переговорщик Евросоюза по "брекситу" француз Мишель Барнье заразился коронавирусом нового типа. Об этом 69-летний политик проинформировал соотечественников через "Твиттер". Обращаясь к тем, кто сейчас находится в вынужденной изоляции Барнье сказал: "мы пройдем через это вместе".

Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по "брекситу": "На фоне столь серьезного кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, который затронул весь мир в целом, и Европу, в частности, я просто хочу лично сообщить вам, что вчера я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, насколько это возможно, и остаюсь дома".

Несмотря на выявление коронавируса у Барнье, переговоры между ЕС и Великобританией по отношениям после выхода королевства из состава сообщества продолжатся. Об этом заявил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии.