Рост числа заражённых коронавирусом в РФ

В России за сутки общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось на треть — сообщается о 147 заражённых. Большинство новых случаев приходится на Москву, у людей, недавно вернувшихся из европейских стран.

Инфекционная больница в Коммунарке с 1 марта приняла 499 пациентов, у которых либо подозревался, либо был подтвержден диагноз.

Главный врач больницы Денис Проценко предупреждает: "Если молодой пациент, который от нас сбегает лично себя подвергает относительной опасности, то инфицирование и вот эта дорожка инфицирования от момента выхода из госпиталя до прихода домой — а если дома есть пожилые пациенты, или эти пожилые пациенты встретились по дороге — это и есть то биологическое оружие, которым на данным момент он может являться, подвергая риску жизни людей, в первую очередь, пациентов старше 65 лет".

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил всем федеральным министерствам и ведомствам создать оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

Между тем столичные аэропорты опустели. В воздушных гаванях действует режим усиленного медицинского контроля.

Говорят пассажиры:

"У меня нет другого выхода, я не могу остаться в России и переждать эту ситуацию, она может продлиться месяц, два, три".

"Я думаю, что правительство все понимает. Власти пытаются не допустить распространение паники среди населения. А каким образом это сделать? Я считаю, что только замалчивать и не давать в массы информацию о реальной ситуации на сегодняшний день".

В среду президент Владимир Путин заявил об объективности официальной информация о масштабах распространения коронавируса в России. По его словам, не следует верить фейкам и вбросам на эту тему.