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Вместо хлеба-соли — дезинфекция и салфетки

Вместо хлеба-соли — дезинфекция для рук и салфетки. Посетителей офисного центра в индийском городе Кочи встречают роботы. Автоматические помощники позволяют людям, встречавшим гостей, не подвергать себя опасности заражения. У роботов всегда наготове средства гигиены, есть информационный терминал с советами по образу действий в условиях пандемии, а самое главное — они круглосуточно готовы связаться с экстренными службами, если кому-то станет плохо.

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