Коронавирус в Италии: за сутки скончались 475 человек

В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертность за 24 часа с момента начала вспышки инфекции в стране. Всего скончались уже около 3000 человек и эта цифра приближается к данным в Китае, где умерли свыше 3200 заразившихся.

За сутки в Италии зарегистрированы 4207 новых случаев заражения коронавирусом, и эта цифра также превосходит все предыдущие показатели.

Число вылечившихся увеличилось почти на 40% и достигло 4025. Всего с начал эпидемии в Италии заразились более 35700 человек, включая излечившихся и скончавшихся.

Наибольшее число заражений и летальных исходов по-прежнему сохраняются в северных областях — Ломбардии, Эмилии-Романье и Венето.

Итальянское правительство распорядилось привлекать военных медиков и специалистов военных медицинских структур к борьбе с пандемией коронавируса.

С 10 марта на всей территории страны действует карантин запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, закрыт въезд туристов.