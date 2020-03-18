Карантин: в каких странах самые строгие правила?

Франция стала последней европейской страной, обязавшей своих жителей оставаться на карантине, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Итальянцы и испанцы тоже находятся в полной изоляции. Как организован карантин в этих странах и какое наказание грозит нарушителям?

Франция: можно заниматься спортом

Президент Эммануэль Макрон объявил об ограничениях на передвижение в понедельник вечером. Он призвал жителей Франции соблюдать условия карантина, назвав происходящее "войной". Официально карантин начался в полдень вторника и должен закончиться через 15 дней, хотя многие эксперты считают, что правительство будет вынуждено продлить и даже ужесточить меры.

Министерство внутренних дел Франции планирует привлечь к контролю за исполнением карантина 100 тысяч полицейских. Большинство жителей страны работают из дома, но в некоторых случаях, при наличии специального разрешения, они могут продолжать работу из офиса.

Также правительство разрешает выходить в продуктовый магазин или аптеку, а также заниматься спортом в одиночку недалеко от места жительства. Для этого человеку необходимо заполнить или написать от руки специальный формуляр. Штраф за невыполнение предписаний составляет 38 евро, но власти обещают вскоре поднять его до 135 евро. .

Испания: нарушение карается тюремным сроком

В прошлую пятницу Испания ввела режим чрезвычайного положения на 15 дней, обязав всех жителей страны строго придерживаться карантина. Органы государственной безопасности начали вводить первые штрафы за нарушение самоизоляции.

Если вы находитесь на территории Испании, вы также можете выйти в магазин за едой или в аптеку за лекарствами. Вы даже можете выгуливать собаку, но вам не разрешено заниматься спортом на улице.

Нарушителям грозят штрафы от 100 до 600 тысяч евро, а также тюремное заключение сроком от трех месяцев до одного года.

Италия: нарушителям грозит уголовная статья

В Италии, первой европейской стране, которая ввела жесткие ограничения, в последние дни увеличилось число людей, которые, по сообщениям, не соблюдают карантин. Только в понедельник правоохранительные органы зарегистрировали 7890 нарушений.

В Италии, как и во Франции, для того, чтобы выйти из дома необходимо заполнить форму, в которой вы сообщаете о причинах нарушения карантинного режима.

Тех, кто нарушает эти правила, ждет наказание по уголовной статье в виде тюремного заключения на срок до трех месяцев или штрафа в размере до 206 евро.