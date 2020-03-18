Солидарность в эпоху коронавируса

Знаменитая "Белла чао" - песня итальянских партизан - звучит на опустевших улицах Рима: так подбадривают друг друга итальянцы, которые из-за карантина не выходят из дома. Многие вынесли на балконы музыкальные инструменты, играют и танцуют.

In my City There were times when they protect us now it is our turn to be responsible and protect them.

Beautiful Couple in #Italy, I adore you. #CoronaVirus#COVIDー19pic.twitter.com/d6p8GmevuN — SUNIL GARG (@thesunilgarg) March 18, 2020

А некоторые проводят и теннисные турниры.

Very high technical sport is invented during the lockdown of #Italy



pic.twitter.com/KpcPV6Jnu6 — Fatima arham (@oyy_fatima) March 18, 2020

Жители Парижа, которые также со вторника живут в режиме самоизоляции, решили поблагодарить тех, кто стоит на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, выразить им свою поддержку. В 8 часов вечера во вторник из окон и с балконов домов столицы они дружно аплодировали медработникам. Сообщения об этой акции распространялись через соцсети.

Nous avons été nombreux à 19h à applaudir le personnel soignant en 1ère ligne contre le #Coronavirus !



Que ces applaudissements s'adressent aussi à tous les autres (caissières, éboueurs etc) sans qui + rien ne fonctionnerait!#OnApplaudit & rdv demain !

pic.twitter.com/jBAsKd9MjI — Manon Aubry (@ManonAubryFr) March 17, 2020

Эстафету подхватили и жители Амстердама, также аплодисментами выразившие солидарность с работниками здоравоохранения.

Кризис нанёс жестокий удар по туристической отрасли, но и в опустевшей Венеции по-прежнему звенят колокола. А вот вода в каналах за эти дни стала заметно чище, туда вернулись лебеди и рыба. да и и в целом экологическая ситуация в городе улучшилась.

Résultat du confinement à Venise, l'eau devient plus claire et les cygnes sont revenus #COVID2019#Italypic.twitter.com/9borhHrS39 — Moumen Ab (@MoumenAb1) March 18, 2020

Солидарность и взаимопомощь в эти дни нужны, как никогда. В США рекомендовано ограничить собрания людей, а также работу кафе и ресторанов. Житель Вашингтона Сэм Пфистер бесплатно доставляет еду пожилым людям.

"Поскольку я здоров, и у меня есть машина, я подумал, что есть люди, которые нуждаются в помощи, а я могу это сделать. Вот я и вопсользовался возможностью подарить людям улыбку", - говорит он.

Известный американский певец Джон Ледженд также решил подарить людям радость - своей музыкой. Вместе с женой топ-моделью и писательницей Крисси Тайген он дал бесплатный он-лайн концерт в Instagram прямо из своего дома.

Ледженд надеется таким образом привлечь и внимание к благотворительным орагнизациям, помогающим людям, пострадавшим от короанвируса - таким, как Global Citizen и Feeding America.