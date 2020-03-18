Солидарность в эпоху коронавируса

Знаменитая "Белла чао" - песня итальянских партизан - звучит на опустевших улицах Рима: так подбадривают друг друга итальянцы, которые из-за карантина не выходят из дома. Многие вынесли на балконы музыкальные инструменты, играют и танцуют.
А некоторые проводят и теннисные турниры.
Жители Парижа, которые также со вторника живут в режиме самоизоляции, решили поблагодарить тех, кто стоит на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, выразить им свою поддержку. В 8 часов вечера во вторник из окон и с балконов домов столицы они дружно аплодировали медработникам. Сообщения об этой акции распространялись через соцсети.
Эстафету подхватили и жители Амстердама, также аплодисментами выразившие солидарность с работниками здоравоохранения.
Кризис нанёс жестокий удар по туристической отрасли, но и в опустевшей Венеции по-прежнему звенят колокола. А вот вода в каналах за эти дни стала заметно чище, туда вернулись лебеди и рыба. да и и в целом экологическая ситуация в городе улучшилась.
Солидарность и взаимопомощь в эти дни нужны, как никогда. В США рекомендовано ограничить собрания людей, а также работу кафе и ресторанов. Житель Вашингтона Сэм Пфистер бесплатно доставляет еду пожилым людям.
"Поскольку я здоров, и у меня есть машина, я подумал, что есть люди, которые нуждаются в помощи, а я могу это сделать. Вот я и вопсользовался возможностью подарить людям улыбку", - говорит он.
Известный американский певец Джон Ледженд также решил подарить людям радость - своей музыкой. Вместе с женой топ-моделью и писательницей Крисси Тайген он дал бесплатный он-лайн концерт в Instagram прямо из своего дома.
Ледженд надеется таким образом привлечь и внимание к благотворительным орагнизациям, помогающим людям, пострадавшим от короанвируса - таким, как Global Citizen и Feeding America.