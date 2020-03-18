Коронавирус отменил "Евровидение-2020"

Евровидение-2020 не состоится: ежегодный европейский конкурс песни стал очередной жертвой коронавируса. После прошлогодней победы представителя Нидерландов он должен был проходить в Роттердаме, но в среду Европейский вещательный союз впервые за всю 64-летнюю историю конкурса мероприятие отменил.

"Растущее распространение коронавируса по Европе и ограничительные меры, которые ввели многие страны, а также власти Нидерландов, делают невозможным для нас проведение Евровидение и его прямой трансляцию надлежащим образом", - сказал Йон Ола Санд, исполнительный супервайзер конкурса.

Российская группа Little Big, которая должна была представлять свою страну на Евровидении-2020, сочла такое решение единственно правильным в сложившейся ситуации. Шансы музыкантов на победу считались очень высоки: их клип на песню Uno на YouTube был просмотрен около 34 млн раз.

Ранее стало известно и об отмене знаменитого музыкального фестиваля в британском Гластонбери, одного из крпунейших в Европе. В этом году он должен был отметить свой полувековой юбилей и ждал в гости Пола Маккартни и Тейлор Свифт.

Разочарование переживают и поклонники The Rolling Stones: рок-группа отложила свой концертный тур по 15 городам Северной Америки из-за пандемии.

"Мы переживём это вместе и увидимся скоро", - написали музыканты своим фанатам.