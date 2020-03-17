COVID-19: канадская граница закрыта

С момента, как у супруги канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо был диагностирован COVID-19 , глава кабинета министров страны "кленового листа" находится в изоляции.

Все встречи и беседы проходят в режиме видеоконференций, в стране кленового листа выявлено чуть больше 400 случаев заражения коронавирусом, но закрыть свои рубежи Канада решили уже сейчас.

С настоящего момента въезд к нам не-граждан запрещен. Для дипломатов, экипажей самолетов и членов семей канадских граждан будут сделаны исключения. Въезд также запрещен гражданам США. Джастин Трюдо премьер-министр Канады

В США тем временем принимаются чрезвычайные меры с целью обуздать страхи биржевиков и предупредить возможный финансовый кризис. Есть опасения, что пандемия может привести к спаду в экономике.

Мы не исключаем возможность рецессии, но сейчас не это нам кажется важным. Мы говорим о предотвращении дальнейшего распространения вируса. Наши действия направлены прежде всего на это, и, разумеется, на поддержку экономики страны и ее финансовой системы. Результаты этих шагов вы увидите в самом ближайшем будущем. Дональд Трамп президент США

Но инвесторы не вняли президенту, и фондовые индексы Уолл-стрита продолжили траекторию падения, Доу Джонс потерял около 13 %, это больше, чем в "черный понедельник" биржевого краха в 1987-м году.

Уход в пике не смогли предотвратить действия Федеральной резервной системы, уменьшившей учетную ставку до нуля.