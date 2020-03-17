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Литва

50-километровые пробки на границе Польши и Литвы

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 Павел Барсуков
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Пробки на границе Польши с Германией
Пробки на границе Польши с Германией   -   Авторское право  Robert Michael/(c) dpa-Zentralbild
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До полусотни километров простирается пробка из большегрузных автомобилей на границе Польши и Литвы. Варшава несколько дней назад резко сократила число пунктов пропуска со всеми соседями, а иностранцам въезжать в страну теперь запрещено.

Через Польшу следует огромное количество транзитных рейсов между Западной Европой и странами Балтии, Беларусью, Украиной, Россией. Теперь водители из этих стран фактически оказались в ловушке.

Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы:

"Если польская сторона не увеличит пропускную способность, это закончится трагедией. Вполне возможно открыть дополнительные пункты пропуска, но переговоры с польской стороной идут очень трудно".

Накануне балтийским странам удалось договориться с Польшей о пропуске своих граждан, "застрявших" на границе с Германией. Эстонцы, литовцы и Латвийцы периодически отправляются через польскую территорию в составе конвоев под охраной полиции. Часть людей забрали паромами.

Однако фуры и их водители по-прежнему вынуждены простаивать в огромных очередях, насчитывающих по несколько сотен машин.

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Видеомонтаж • Павел Барсуков

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