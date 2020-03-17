50-километровые пробки на границе Польши и Литвы

До полусотни километров простирается пробка из большегрузных автомобилей на границе Польши и Литвы. Варшава несколько дней назад резко сократила число пунктов пропуска со всеми соседями, а иностранцам въезжать в страну теперь запрещено.

Через Польшу следует огромное количество транзитных рейсов между Западной Европой и странами Балтии, Беларусью, Украиной, Россией. Теперь водители из этих стран фактически оказались в ловушке.

Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы:

"Если польская сторона не увеличит пропускную способность, это закончится трагедией. Вполне возможно открыть дополнительные пункты пропуска, но переговоры с польской стороной идут очень трудно".

Накануне балтийским странам удалось договориться с Польшей о пропуске своих граждан, "застрявших" на границе с Германией. Эстонцы, литовцы и Латвийцы периодически отправляются через польскую территорию в составе конвоев под охраной полиции. Часть людей забрали паромами.

Однако фуры и их водители по-прежнему вынуждены простаивать в огромных очередях, насчитывающих по несколько сотен машин.