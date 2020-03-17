Биржи и рынки: а теперь - вверх!

Во вторник при открытии сессии биржевики на франкфуртской торговой площадке попытались отыграть падение котировок, зарегистрированное накануне.

DAX вырос на 4,5% перевалив за отметку в 9 000 пунктов.

Схожая тенденция наблюдалась и в Париже, где среднее значение капитализации крупнейших французских компаний (САС 40) возросло почти на 4%, преодолев барьер в 4025 пунктов.

Российские индексы на Мосбирже и на РТС на открытии торгов вначале показали незначительное снижение, но потом уверенно пошли вверх.

Рост котировок наблюдался и в Лондоне, хотя это пока слабое утешение после нескольких торговых сессий сильного падения общей капитализации, которое подгоняли опасения не только из-за пандемии, но и связанного с ней риска глобальной экономической рецесии и возможного финансового краха.