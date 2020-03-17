COVID-19: ЕС и страны "шенгена" полностью закрыли внешние границы

После воскресных репортажей о том, как, несмотря на объявленные меры о нежелательности собраний, даже на открытом воздухе, и совместных прогулок, французы, пользуясь хорошей погодой, отправились на пикники в сады и парки, у президента страны не оставалось другого выхода, как объявить полный карантин на всей территории страны.
За несколько часов до обращения к нации в интервью "Франс Интер" один из руководителей здравоохранения Франции профессор Жером Саломон заявил, что ситуация с пандемией приближается к катастрофической, если не ввести немедленно меры всеобщей изоляции.
Накануне стало известно, что ведущие корпорации страны, такие как "Мишлен" и "Пежо-Ситроен", полностью останавливают предприятия.
Закрываются аэропорты, общественный транспорт будет работать по урезанному графику.
Со своей стороны, ВОЗ призвала расширить диагностику на наличие возбудителя COVID-19.
Сегодня именно страны Евросоюза стали главным очагом распространения пандемии, самая тяжелая ситуация в Италии, далее следуют Испания, Германия и Франция.
Накануне было принято решение о закрытии внешних границ Евросоюза, как и внешних границ зоны действия Шенгенского соглашения, распоряжение вступает в силу в полдень по центрально европейскому времени во вторник. Срок его действия - 30 дней.