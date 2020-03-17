ЕС закрывает границы на 30 дней

Евросоюз принял беспрецедентные меры в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа — на саммите ЕС, который прошел в режиме видеоконференции, утверждено закрытие на 30 дней внешних границ сообщества.

Решение подразумевает прекращение выдачи шенгенских виз, а по действующим визам в ЕС нельзя будет въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений, сделанных, в частности, для дипломатов и медработников

"Для того чтобы сдержать распространение коронавируса в мире, мы решили укрепить наши внешние границы и утвердить скоординированное временное ограничение на все поездки в ЕС, кроме неотложных, сроком на 30 дней, на основе предложения Еврокомиссии", — сказал председатель Евросовета Шарль Мишель.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила:

"Одним из главных вопросов сегодня, конечно, были внутренние границы были и, как следствие — пробки. Абсолютно необходимо разблокировать сложившуюся ситуацию: внутри европейского союза застряло слишком много людей, грузовики, перевозящие товары, встали в пробках, но товары должны перемещаться свободно, они нам необходимы для работы внутреннего рынка".

Таким образом на саммите утверждено решение о создании "зеленых коридоров" для грузовиков.

ЕС рассчитывает, что вакцина от коронавируса будет готова к осени. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, разработкой занимается инновационная исследовательская компания, которая получит от ЕС 80 миллионов евро.