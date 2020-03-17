Спасти экономику: Берлин, Париж и Рим принимают меры

Борьба с коронавирусом ещё далека от завершения, а экономические последствия принятых в связи с этим мер уже сказываются негативным образом. Но главные из них проявятся лишь через несколько месяцев: Франции эксперты предрекают в этом году падение ВВП страны на 1%.

Президент Эммануэль Макрон пообещал, что ни одна французская компания не станет банкротом:

"Мы задействуем чрезвычайный механизм для отсрочки налоговых и социальных выплат, - сказал он, - поддержку или отсрочку погашения кредитов и государственные гарантии для всех банковских кредитов, не превышающих €300 млрд".

Во вторник министр финансов Франции Бруно Ле Мэр объявил о выделении €45 млрд для помощи компаниям и сообщил, что правительство готово в случае необходимости приступить к национализации.

Итальянские власти уже сообщили о своих планах взять под контроль компанию Alitalia - крупнейший национальный авиаперевозчик рискует прекратить существование из-за последствий пандемии. В принятом в понедельник декрете правительства говорится о выделении €25 млрд на поддержку экономики Италии в создавшихся условиях, в том числе 600 млн евро для транспортного сектора.

Германия объявила о введении чрезвычайных экономических мер по борьбе с масштабным кризисом ещё на прошлой неделе. Самый большой в послевоенной истории страны пакет включает €550 млрд в виде займов, финансируемых государством, и это только на первых порах. Министр экономики ФРГ Питер Альтмайер пообещал, что правительство страны не пожалеет средств и при необходимости пересмотрит стратегию, чтобы справиться с последствиями вспышки COVID-19.