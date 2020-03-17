Вакцина от коронавируса: кто изобретает и когда она будет готова?

Паника в мире нарастает. Случаев заражения коронавирусом все больше - в воскресенье были выявлено 11 тысяч новых заболевших, в понедельник - почти 13 тысяч. Всего в мире 170 тысяч заразившихся.

Ученые из разных стран вступили в гонку не на жизнь, а на смерть: кто быстрее изобретет вакцину от коронавируса?

В США начались испытания на людях

Во вторник в США начали испытывать на людях только что изобретенную вакцину. На первом этапе ее ввели четырем добровольцам (позже к эксперименту присоединится еще 41 человек). Через четыре недели они получат вторую дозу. Прививки делали специалисты из исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле. Саму вакцину разрабатывала компания Moderna Therapeutics.

Особенность препарата в том, что он не содержит мертвый или ослабленный вирус, а потому вероятность заражения сведена к нулю. Эта вакцина активизирует иммунную систему благодаря команде вырабатывать специфические белки-антитела.

Компания-производитель заявила, что вакцина была создана с помощью уже хорошо проверенного процесса. В препарате содержится часть генетического кода, скопированного с вируса.

Американская компания не проверяла свое изобретение на животных, сразу перейдя к опытам на людях.

При этом эксперты признают, что понять, насколько вакцина эффективна, удастся только через несколько месяцев, а общедоступной она станет минимум через год-полтора.

Как сообщает агентство Associated Press, в следующем месяце еще одна американская компания - Inovio Pharmaceuticals - начнет испытания своей вакцины в США, Китае и Южной Корее.

В КНР тестируют восемь препаратов

В Китае, по словам местных ученых, уже разработаны восемь вакцин от коронавируса, которые показали эффективность на животных.

Сотрудник Института исследования лабораторных животных при академии медицинских наук Чуань Цинь рассказала, что опыты проводятся на трансгенных мышах и макаках. Сейчас ученые оценивают возможные побочные эффекты препаратов и их безопасность.

По словам ученой, с помощью этих испытаний китайские специалисты также исследуют основные способы передачи коронавируса.

Директор департамента науки и техники Министерства образования КНР Чаоцзы Лэй заявила, что Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин, однако точные сроки пока не называются.

Вакцина только для американцев?

В эти выходные скандал разразился между Вашингтоном и Берлином. Немецкая газета Welt am Sonntag опубликовала статью, в которой говорилось, что Дональд Трамп якобы пытался получить эксклюзивные права на вакцину, которую разрабатывает немецкая фармакологическая компания CureVac.

По данным издания, американский лидер хотел добиться того, чтобы права на препарат были только у США, и за это он обещал руководству компании 1 млрд долларов. Разговор Трампа с главой фирмы состоялся, по информации газеты, еще в начале марта в Белом доме.

Фирма CureVac расположена в Тюбингене в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Над созданием вакцины она работает совместно с федеральным Институтом вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, которая находится в подчинении Минздрава.

Позже CureVac заявила, что "слухи о покупке компании не соответствуют действительности" и что в случае успешной разработки вакцины ею смогут воспользоваться жители всех стран.

Эксперименты с "неживым" вирусом

О попытках создать вакцину сообщили ученые из Казанского федерального университета. Ее разрабатывают на основе опубликованной информации о геноме вируса с помощью генной инженерии. Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов пояснил, что ученые из их университета пока не могут работать с живым вирусом, поскольку для этого нужна лаборатория с высоким уровнем биологической безопасности.

Не имея на руках инфекционного вируса, мы можем получить кусочки его генома. Эти кусочки отвечают за синтез определенных белков вируса. Это основа генного препарата, который содержит несколько генов коронавируса Альберт Ризванов Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ

По его словам, если этот генный препарат ввести в организм человека или животного, то организм начнет синтезировать отдельные белки коронавируса, а иммунная система будет эти белки распознавать как чужеродные. Благодаря этому у человека и животного будет формироваться иммунитет к COVID-19.

Ризванов пояснил, что сначала эксперименты будут проводиться на культурах клеток, то есть на клетках, выращенных вне организма. Потом опыты будут вестись над животными. Как говорит ученый, испытания совершенно безопасны, поскольку в организм будет вводиться не живой вирус, а только его генетическая информация.

Если ученые из КФУ убедятся, что у животных благодаря вакцине вырабатывается иммунитет к коронавирусу, они свяжутся с государственными организациями, которые имеют право работать с живым вирусом. После этого начнутся доклинические и клинические испытания.