Путин: "Ситуация под контролем"

В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования коронавирусом, 56 из них — в Москве. В столице накануне был открыт правительственный информационный центр по мониторингу ситуации с распространением инфекции и во вторник с его работой ознакомился президент РФ Владимир Путин.

в тот же день на совещании с членами правительства глава государства заявил, что ситуация в целом находится под контролем, но по его словам, нужно работать на опережение.

Несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем Владимир Путин президент РФ

На совещании был анонсирован ряд дополнительных мер, которые могут быть приняты для поддержки экономики в условиях пандемии. Президент также сообщил, что производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус, разработанного совместно с японскими специалистами, планируется наладить в апреле.

Между тем в 50 километрах от Москвы с применение быстровозводимых технологий продолжается строительство новой инфекционной больницы, рассчитанной на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. Строительство лечебных корпусов начнется 18 марта.