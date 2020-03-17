Подумать и позаботиться о самых незащищенных слоях населения - пожилых людях и инвалидах - призвал верующих папа римский Франциск. "Они страдают сегодня особенно остро и от одиночества, и от страха", - сказал он во время молитвы в часовне Святой Марты в Ватикане.

В то же время в разных странах уже появились группы добровольцев, которые по собственной инициативе помогают одиноким престарелым соседям, знакомым и даже не знакомым, но нуждающимся в их помощи. В социальных сетях можно найти и уже готовый формуляр для организации такой поддержки: купить продукты, сходить в аптеку, погулять с собакой.

Инциативу поддержали и многие торговые сети: они открывают супермаркеты утром на 2 часа специально для пожилых людей и инвалидов.

В столице Румынии группа добровольцев организовала доставку продуктов и предметов первой необходимости одиноким людям, входящим в так называемую группу риска.

"Люди нам звонят, - рассказывает Костица Пульбере. - У нас три оператора, они принимают заказы, составляют список, уточняют ряд деталей, из которых ясно, нуждается ли действительно человек в нашей помощи. Потом они отправляют этот список в группу на Фейсбуке, кто-то берет этот заказ и едет выполнять".

Поддержка друг друга, тех, кто вынужденно остается дома, и благодарность медикам за их нелегкий труд в это трудное время тоже важны. В Испании и Франции аплодируют врачам целыми микрорайонами. А в Италии, конечно, поют...