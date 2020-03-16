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мир

COVID-19: время общеевропейской солидарности

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 Елена Караева
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Italy Virus Outbreak
Italy Virus Outbreak   -   Авторское право  Mauro Scrobogna/LaPresse
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Время общеевропейской солидарности.

Как подчекнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, все государства, входящие в ЕС, должны не только быстро нарастить мощности по производству медицинского оборудования и средств защиты, в первую очередь для персонала больниц, но и делиться продукцией с теми странами, где наблюдается недостаток, к примеру, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Защитные маски и иная медпродукция требуется в первую очередь, чтобы защитить от инфекции медиковCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedLuca Bruno

По заявлению фон дер Ляйен, "сегодня Италия находится на переднем крае борьбы с пандемией, ей срочно требуется в достаточном количестве аппараты ИВЛ и защитные маски. И мы знаем, что в такой ситуации в самое ближайшее время может оказаться любая страна, входящая в сообщество. Мы призываем все государства срочно вывести производство этой продукции на новые мощности, чтобы защитить в первую очередь тех, кто лечит пациентов".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Под полевые госпитали в Италии сейчас приспосабливаются любые подходящие помещенияCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedLuca Bruno

Наблюдатели называют дефицит реанимационной аппаратуры и в первую очередь, аппаратов искусственной вентиляции легких как одну из причин сверхвысокой смертности от COVID-19 на Аппенинах.

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