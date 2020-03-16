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Россия закрывает границу с Республикой Беларусь - Мишустин

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 Euronews
Россия закрывает границу с Республикой Беларусь - Мишустин
Авторское право  AFP
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Россия закрывает границу с Республикой Беларусь для передвижения людей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы недопустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", - заявил глава кабмина.

В России также будет создан Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавит Мишустин.

Днем ранее российские власти объявили о закрытии сухопутных границ с Норвегией и Польшей. Помимо этого, с понедельника было сокращено количество полетов в страны ЕС, Норвегию и Швейцарию.

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