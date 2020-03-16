Испания закрывает границы

Испанские власти закрывают свои сухопутные границы для иностранцев в рамках ужесточения мер по борьбе с коронавирусом.

Исключение только для граждан Испании, держателей вида на жительство, иностранных дипломатов и трансграничных работников, а также тех, кто докажет форс-мажорные обстоятельства для въезда.

Начиная с полуночи 17 марта и до окончания режима повышенной готовности границы будут закрыты для всех, за исключением испанских граждан, резидентов страны и жителей приграничных районов, работающих на испанской территории Фернандо Гранде-Марласка министр внутренних дел Испании

Накануне гражданская гвардия Испании конфисковала 150 тысяч медицинских масок для передачи их в больницы Мадрида.

На испанскую столицу приходится почти половина из более чем 9000 случаев заражения в стране и две трети из более чем 300 летальных исходов.

Также стало известно, что коронавирус нового типа был обнаружен у главы каталонского женералитета Кима Торры. Политик пояснил, что находится на карантине в своей резиденции в Барселоне и продолжает выполнять свои обязанности.

Накануне стало известно, что коронавирус выявлен у заместителя Торры, Пере Арагонеса. Ранее зараженными также оказались несколько испанских политиков, в том числе два министра правительства, и супруга испанского премьера Педро Санчеса.

Испания с понедельника стала четвертой страной в мире с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения, после Китая, Италии и Ирана.