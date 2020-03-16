Конституционный суд подтвердил законность обнуления сроков Путина

Соответствующим Основному закону признал Конституционный суд России "Закон о поправке к конституции". Он проверялся по запросу президента после того, как тот подписал его 14 марта.

В заключении суда в частности говорится, что "порядок вступления в силу статьи 1" закона "соответствует Конституции Российской Федерации". В нем также отмечается, что "не вступившие в силу положения" закона о поправке "соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации".

Заключение окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу немедленно после официального опубликования.

Кремль с уважением относится к различным взглядам на предлагаемые поправки к конституции, но их принятие будет зависеть от результатов общероссийского голосования, пояснил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, имея в виду обращение ученых, писателей и журналистов, касающееся изменений в конституцию. Он сообщил, что указ Владимира Путина о проведении мероприятия 22 апреля может быть подписан на этой неделе.

После подписания Владимиром Путиным "Закона о поправке" и рассмотрения его Конституционным судом в экстренном порядке, в Москве и Санкт-Петербуге состоялась серия одиночных пикетов против изменения Конституции, в ходе которых были задержаны десятки человек.