Во Франции ограничат передвижения людей

С полудня 17 марта власти Франции вводят ограничения на передвижение людей на территории страны. Запрещаются семейные и дружеские встречи. Нарушителям грозят санкции. Об этом объявил президент Эммануэль Макрон.

Населению настоятельно рекомендуют выходить из дома только в случае крайней необходимости: поход за продуктами, в аптеку или на работу, при невозможности перейти на удаленную. При этом занятия спортом разрешаются, при условии отсутствия контакта с другими людьми.

Это усилие, о котором я прошу вас, я знаю, что оно беспрецедентное, но обстоятельства обязывают нас. Мы на войне! Войне за здоровье мы боремся не против армии или нашей нации, но враг здесь, невидимый, и он прогрессирует, и это потребует нашей мобилизации. Мы на войне. Все действия правительства и парламента должны быть направлены на борьбу с эпидемией Эммануэль Макрон президент Франции

Также президент объявил о переносе второго тура муниципальных выборов, назначенных на 22 марта, и о приостановке реализации всех реформ, в том числе резонансной пенсионной реформы. Макрон подтвердил закрытие внешних границ Шенгенской зоны на 30 дней.

Ранее во франции были закрыты все учебные заведения, а также коммерция, рестораны, бары, кинотеатры и другие культурные заведения.

Эти строгие меры вызвали панику среди населения, в продовольственные магазины выстроились длинные очереди.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции превысило 6600, умерли 148 человек.