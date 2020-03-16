Во Франции ограничат передвижения людей

С полудня 17 марта власти Франции вводят ограничения на передвижение людей на территории страны. Запрещаются семейные и дружеские встречи. Нарушителям грозят санкции. Об этом объявил президент Эммануэль Макрон.
Населению настоятельно рекомендуют выходить из дома только в случае крайней необходимости: поход за продуктами, в аптеку или на работу, при невозможности перейти на удаленную. При этом занятия спортом разрешаются, при условии отсутствия контакта с другими людьми.
Также президент объявил о переносе второго тура муниципальных выборов, назначенных на 22 марта, и о приостановке реализации всех реформ, в том числе резонансной пенсионной реформы. Макрон подтвердил закрытие внешних границ Шенгенской зоны на 30 дней.
Ранее во франции были закрыты все учебные заведения, а также коммерция, рестораны, бары, кинотеатры и другие культурные заведения.
Эти строгие меры вызвали панику среди населения, в продовольственные магазины выстроились длинные очереди.
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции превысило 6600, умерли 148 человек.