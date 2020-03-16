"Балконная" солидарность в Европе

Пандемия заставляет все больше и больше европейских стран закрывать общественные места и сервисы не первой необходимости.

В условиях пандемии власти европейских стран настоятельно рекомендуют, а в некоторых случаях заставляют граждан оставаться дома. Но даже в изоляции, население находит возможность держаться вместе. Жители Рима выходят на балконы и из открытых окон поют итальянский гимн.

Один из столичных консьержей добровольно взял на себя обязанности "балконного" дирижера.

Попавшие под карантин испанцы вместо пения предпочитают поддерживать аплодисментами сотрудников здравоохранения страны, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

Жители Афин последовали этому примеру, откликнувшись на призыв в социальных сетях выразить поддержку и благодарность медицинскому персоналу.

Итальянский оперный певец Маурицио Маркини проявлял свою солидарность в одиночестве со своего балкона во Флоренции.