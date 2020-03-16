Цены на нефть марки Brent ставят антирекорды

Обновление: Цена фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже Ice опустилась ниже 31$ за баррель, — передаёт ТАСС. Это самый низкий показатель с февраля 2016 г.

Фондовые рынки в Европе потеряли почти 10 % в момент открытия, это связано в первую очередь с объявленными в течение субботы и воскресенья мерами, которые фактически остановили экономику таких стран, как Франция и Испания.

Проблема для инвесторов, как объясняется, что они не знают ни сколько подобная ситуация продлится - месяц или год, ни как отреагируют на нее правительства, и, самое главное, какое влияние это окажет на будущую активность рядовых потребителей.

Несмотря на то, что Берлин уже пообещал многомиллиардные вливания в промышленность, а Париж гарантировал компенсировать ущерб всем участникам, пока на биржевиков это не произвело впечатления.

Исключением стала Токийская биржа, трейдеры которой, уже зная, что центробанк Японии снизил учетную ставку, сумели чуть приподнять Nikkei, рост которого составил 0,3%.

Российский же рынок акций открылся падением индексов в среднем на 4%.