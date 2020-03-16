Число погибших в Италии перевалило за две тысячи

Италия, вступившая во вторую неделю ж`сткого карантина, остается на европейской передовой борьбы с коронавирусом. Число погибших на Аппенинском полуотсрове превысило 2 150. Только за минувшие сутки, по данным Гражданской оброоны, скончались 349 человек.

Наиболее пострадавший регион по-прежнему Ломбардия, на которую приходится больше половины смертельных исходов, за ней следует Пьемонт.

В этом контексте премьер-министр Джузеппе Конте объявил о беспрецедентных экономических шагах по защите населения от последствий эпидемии: "Мы были первыми, кто вложил до 25 миллиардов евро в поддержку итальянской экономики, компаний и простых граждан. Никто не должен чувствовать себя покинутым. С самого начала нашей целью было показать - государство здесь, оно рядом", заявил он в частности.

Всего правительство Италии выделит на борьбу с коронавирусом 350 млрд евро. Приоритетным направлением станет обеспечение работы системы здравоохранения и Департамента гражданской обороны: средства также выделят на оплачиваемые отпуска родителям по уходу за детьми, приостановят выплаты по кредитам и налогам.

В связи со вспышкой коронавируса на итальяно-словенской грание, власти ограничили пропуск иностранных грузовых транспортных средств. По данным российского диппредставительства, на пограничном переходе Фриули-Венеция-Джулия застряли до 50 российских водителей-дальнобойщиков.