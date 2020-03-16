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США

ФРС обнуляет ключевую ставку из-за коронавируса

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 Андрей Позняков
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ФРС обнуляет ключевую ставку из-за коронавируса
Авторское право  AP
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После обвала фондовых рынков Федеральная резервная система США понижает ключевую ставку почти до нуля. Таким образом регулятор рассчитывает поддержать экономику, которой угрожает коронавирусная пандемия, — говорится в заявлении ФРС. Президент США Дональд Трамп приветствовал это решение:

«Я хочу поздравить Федеральную резервную систему. Прежде всего потому, что они сократили ключевую ставку, которая прежде находилась на уровне от 1% до 1,25%. Теперь она снижена до 0,25%. Это действительно прекрасно для нашей страны. Я должен сказать, что я очень рад».

В прошлую пятницу Трамп ввёл в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он призвал сограждан сохранять спокойствие, отметив, что пандемия закончится. В воскресенье, после сообщений об ажиотажном спросе на продукты длительного хранения и туалетную бумагу, Белый дом заверил, что дефицита продовольственных товаров в стране не ожидается.

В США зарегистрированы более 3700 случаев заражения коронавирусом. 69 инфицированных скончались.

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