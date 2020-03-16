Европа пошла по итальянскому пути

Италия начала отсчёт второй недели жёсткого карантина. Премьер-министр Джузеппе Конте призвал в связи с этим к общеевропейской координации усилий с тем, чтобы остановить распространение коронавируса. Пик эпидемии еще не пройден, заявил глава правительства в интервью ведущей ежедневной газете Corriere della Sera.

Накануне Гражданская оборона Италии сообщила, что за минувшие сутки в Италии скончались 368 человек, число заравившихся превсило 27 740. В связи с нехваткой койко-мест по всей стране, в том числе в столице, создаются новые отделения реанимации и интенсивной терапии для приема растущего числа заболевших.

В Испании за минувшие сутки зарегистрировано около 1000 случаев заражения коронавирусом; число жертв достигло 297. Всего в стране зарегистрировано более 8 740 случаев заражения. Мадрид - наиболее пострадавший от эпидемии регион, здеь отмечено больше половины новых случаев. 46 миллионам испацев, как и 60 миллионам итальянцев, разрешено выходить из дома только для работы, покупки продовольствия и лекарств и медицинских нужд.

Тем же путем, не испючено, пойдет в ближайшее время Франция. Ожидается, что в понедельник вечером президент республики Эммануэль Макрон представит новый пакет мер по обузданию эпидемии. Во Франции на сегодня зарегистрировано 127 смертельных случаев и 5 423 заразившихся. В отделениях интенсивной терапии находятся более 400 человек. Тем не менее, власти не стали отменять 1 тур муниципальных выборов в воскресенье, который прошёл с рекордно низкой явкой.

Чтобы остановить распространение коронавируса, Германия с понедельника ввела систематический контроль на границах с Францией, Данией, Австрией, Люксембургом и Швейцарией. Через границу пропускаются только те, у кого есть уважительная причина для поездки.