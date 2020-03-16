Тихая Италия

"Все будет хорошо". Итальянцы надеются на лучшее, но стараются выполнять требования властей: занимая очередь в супермаркет, они стараются носить маски и соблюдать дистанцию. Даже при том, что итальянцы известны своей нелюбовью к очередям, они сегодня терпеливы и спокойны. Беспрецедентная по характеру и уровню распространения эпидемия заставила и жителей Рима скорректировать свои привычки, отказаться от обычного образа жизни и принять правила. Главное - остановить распространение инфекции.

Этот супермаркет расположен в центре итальянской столицы, недалеко от Ватикана. И люди в очереди непривычно тихи - в масках говорить не очень комфортно. В любом случае то, что происходит в стране, оказывает влияние на всеобщее настроение. Улицы пустынны. Кафе и рестораны не работают. После объявленных властями карантинных мер люди выходят из дома только в случае необходимости.

По последним данным, за воскресенье Минздрав страны сообщил о более 3 с половиной тысячах новых случаев заражения и более 300 летальных исходах. Всего в Италии от заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 1 809 человек.

Как сообщает ВОЗ, люди, заразившиеся COVID-19 и перенесшие легкую форму заболеваний, поправляются за 2 недели, в более тяжелой форме восстановление может занять до 6 недель.