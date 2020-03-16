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мир

Еврокомиссия предлагает ограничить въезд в ЕС

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Урсула фон дер Ляйен 13 марта 2020
Урсула фон дер Ляйен 13 марта 2020   -   Авторское право  JOHN THYS / AFP
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Евросоюз может закрыть внешние границы для въезда иностранцев, за исключением неотложных поездок. Такие меры Еврокомиссия предлагает принять главам государств и правительств стран ЕС в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в своём обращении сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Мы считаем, что такие поездки следует сократить прямо сейчас, чтобы не распространять вирус дальше, будь то внутри ЕС или за его пределами. Поездок без острой необходимости следует избегать, чтобы не увеличивать дополнительно нагрузку на нашу систему здравоохранения».

По словам фон дер Ляйен, эти меры могут быть введены как минимум на 30 дней. При этом она призывает страны Европы согласовывать друг с другом любые ограничения на внутренних границах:

«Мы должны координировать меры, которые мы принимаем, чтобы избежать проблем для на наших граждан, нашей экономики и наших цепочек поставок. Важно изучать различные решения, то, как их можно реализовать, и я думаю, крайне важно, чтобы соседние страны согласовывали свои действия».

Закрытие внешних границ будет означать, что прекратится выдача шенгенских виз, а по действующим документам нельзя будет въехать на территорию ЕС. Исключение предлагают сделать для резидентов стран Евросоюза, членов их семей, а также работником системы здравоохранения и тех, кто занимается поставками основных товаров.

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