Франция оштрафовала Apple на 1 млрд евро

Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Apple за нарушение правил конкуренции. Сумма штрафа составит свыше миллиарда евро.

По мнению властей, корпорация из Купертино, как еще называют гиганта hi-tech'а, основанного Стивом Джобсом, шантажировала своих дистрибьюторов, заставляя тех держать максимально высокие цены и запрещая распродажи устаревших моделей гаджетов.

Расследование в отношении Apple было открыто 7 лет назад.

Тогда же во французской штаб-квартире корпорации были обыски, и хотя легальность этих процедур юристы Apple пытались оспорить, но суд подтвердил правомерность действий французских антимонополистов.