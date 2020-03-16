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Франция

Франция оштрафовала Apple на 1 млрд евро

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 Елена Караева
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Франция оштрафовала Apple на 1 млрд евро
Авторское право  Lynne Sladky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Apple за нарушение правил конкуренции. Сумма штрафа составит свыше миллиарда евро.

По мнению властей, корпорация из Купертино, как еще называют гиганта hi-tech'а, основанного Стивом Джобсом, шантажировала своих дистрибьюторов, заставляя тех держать максимально высокие цены и запрещая распродажи устаревших моделей гаджетов.

Расследование в отношении Apple было открыто 7 лет назад.

Тогда же во французской штаб-квартире корпорации были обыски, и хотя легальность этих процедур юристы Apple пытались оспорить, но суд подтвердил правомерность действий французских антимонополистов.

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