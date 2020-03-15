Испанцы остаются дома

Власти Испании в связи с коронавирусом приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Об этом заявил в субботу председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам заседания Совета министров, на котором было одобрено введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. По словам Санчеса, данная мера "затрагивает территорию всей страны в течение 15 дней".

Премьер-министр Испании, Педро Санчес: "Каждый сможет покинуть свой дом, чтобы пойти на работу, сходить за покупками, за хлебом, вещами, в которых он нуждается, за лекарствами, снять деньги с банкоматов. Или, возможно, выгулять собаку, если есть домашние животные. Это, безусловно, ежедневные действия, которые люди могут по-прежнему совершать, в этих случаях использование общественного пространства оправдано".

Тем временем стало известно, что супруга Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров. В четверг заражение было выявлено у министра по равноправию Ирене Монтеро. После этого тест на коронавирус сдали все члены правительства страны. В результате заболевание обнаружили у министра территориальной политики и государственной службы Каролины Дариас.