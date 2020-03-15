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Польша

Польша закрыла границы из-за коронавируса

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 Ирина Александрова и AFP, TASS
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Польша закрыла границы из-за коронавируса
Авторское право  Czarek Sokolowski/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Польше, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, вступило в силу решение правительства о закрытии всех государственных границ и запрете въезда в страну для иностранцев. Особый режим будет действовать по меньшей мере до 24 марта. Возможно и его продление в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Кроме того прекратилось все международное железнодорожное и воздушное сообщение с Польшей, за исключением чартерных рейсов, возвращающихся в республику с поляками на борту. Попасть на территорию страны теперь можно только на автобусе или автомобиле.

При пересечении границы все въезжающие должны указать место своего пребывания и отправиться в 14-дневный домашний карантин, нарушение которого может повлечь за собой уголовную ответственность и штраф.

Польша также приостановила работу семи пограничных переходов на границе с Украиной, пяти - с Белоруссией и двух - с Россией.

С четвертого марта коронавирус в Польше выявлен у более чем ста человек. Три пациента скончались. Из-за угрозы распространения вируса в стране отменены массовые мероприятия, закрыты школы, музеи, театры, клубы, рестораны и кафе.

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