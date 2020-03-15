В Швейцарии резко возросло число заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии превысило 1560, сообщило в воскресенье Федеральное управление общественного здравоохранения. За минувшие сутки оно выросло на 840.

По его данным, "позитивные результаты теста [на коронавирус] получены у 2020 человек", при этом у шестидесяти из них окончательное заключение будет сделано после повторного лабораторного тестирования. Всего на сегодняшний день в стране от Covid-19 умерли 13 человек.

Случаи заражения зафиксирована в 24 швейцарских кантонах и полукантонах из 26, особенно много заболевших в Тичино, Цюрихе, Женеве и Во. Из-за коронавируса в Швейцарии до конца апреля запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 100. Ограничения распространяются на лыжные курорты, бассейны, музеи. Рестораны, бары и дискотеки не имеют права принимать одновременно более 50 посетителей.

Кроме того, до 4 апреля отменены занятия в школах и вузах. Командование швейцарской армии заявило накануне, что готово мобилизовать один из четырех медицинских батальонов на помощь больницам, противостоящим пандемии.