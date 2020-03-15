Жизнь с ограничениями: в небе Испании - дроны, на улицах - военные

По всей Испании опустели шоссе, улицы, и площади. Рамбла - пешеходная зона в центре Барселоны - практически без прохожих. Не многолюдно и в Мадриде. Печально, но не удивительно: из-за распространения коронавируса в стране действует режим повышенной готовности.

Ограничений много, в их числе запрет на занятия спортом на открытом воздухе. Пока полиция не применяет санкций к нарушителям; лишь отправляет их домой.

В региональные столицы правительство для обеспечения порядка направило военных. В Мадриде о правилах поведения напоминает полицейский дрон: "К вам обращается местная полиция. Выходить на улицу рекомендовано только в случае необходимости. Оставайтесь дома".

Жителям Испании разрешено покидать дома только в случае, если они должны отправиться на работу, гулять с домашними животными, пойти в супермаркет или аптеку. Ходить собственно больше некуда. Рестораны, кафе, музеи, театры закрыты. Но у продовольственных магазинов выстраивается очередь.

Мерседес, покупательница: "Мы должны осознать, что если нам нужно соблюдать дистанцию, это надо делать везде. И на улице, и в помещении. Поэтому мы должны быть организованными. Ждать пока люди выйдут, прежде чем войти самим. В противном случае, мы никогда не попадем в магазин".

На передовой с коронавирусом оказались медики. Испанцы, знающее цену этому труду, отдают должное их мужеству.