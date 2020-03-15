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США

НАСА завершило тестирование космического корабля "Орион

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 Ирина Александрова
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НАСА завершило тестирование космического корабля "Орион
Авторское право  AP
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НАСА завершило процесс тестирования пилотируемого космического корабля "Орион". Оно проводилось в исследовательском центре в Огайо. Здесь ученые смогли воспользоваться крупнейшей в мире термальной камерой и другим оборудованием, имитирующим условия полета. "Орион", разработанный американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, предназначен для отправки в космос экипажа астронавтов в рамках лунной миссии Артемида.

Николь Смит, менеджер проекта по тестированию: "Я думаю, мы все были удивлены тем, как хорошо все прошло. Как я говорила ранее, вы всегда готовитесь к самому худшему развитию событий, составляете планы на случай непредвиденных обстоятельств. Но все прошло гладко".

Испытания включали серию термальных проверок в вакуумной камере и тестирование работы электронных приборов при внешнем электромагнитном воздействии.

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