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Azzuro на бис из карантина

Одна из самых известных и популярных песен Адриано Челентано Azzuro вот уже несколько дней звучит буквально на всех улицах Италии. Жители страны, вынужденные из-за короноавируса оставаться на карантине дома, для поднятия духа и настроения придумали новый музыкальный флешмоб - они открывают окна и балконы и поют под аккомпанемент музыкальных инструментов, кастрюль и сковородок. Некоторые хлопают в ладоши и свистят.

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