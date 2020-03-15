В Италии больше всего умерших от коронавируса за сутки

Италия возглавила список стран с самым высоким числом умерших от коронавируса за сутки - 368. С начала эпидемии жертвами Covid-19 стали 1809 человек, по данным Гражданской обороны; число заразившихся превысило 24 740 человек.

Самым пострадавшим регионом остается Ломбардия и ее столица Милан. Ситуация в местном здравоохранении вызывает серьёзную обеспокоенность не только итальянских властей, но и всей Европы.

В отделениях интенсивной терапии в Ломбардии находятся 800 человек, койко-мест катастрофически не хватает. Создание временной больница на 500 коек на территории двух павильонов миланской ярмарки пока в проекте.

В других городах, в том числе в Риме, в срочном порядке создают отделения реанимации и интенсивной терапии, чтобы справиться с чрезвычайно ситуацией.