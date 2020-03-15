Президент Израиля поручит формирование кабмина Бени Ганцу

Президент Израиля Реувен Ривлин принял решение поручить формирование кабинета министров Бени Ганцу и призвал его это сделать как можно быстрее на фоне распространения короанвируса.

Ранее кандидатуру главы центристского блока "Кахоль-Лаван" поддержали более половины депутатов Кнессета - 61 парламентарий: в том числе однопартийцы Ганца, представители союза левых "Авода-Гешер-Мерец", депутаты от арабского "Объединенного списка" и члены партии "Наш дом - Израиль".

Наибольшее количество голосов на выборах 2 марта было подано за партию "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. Но для формирования устойчивой коалиции полученных 33 депутатских кресел, а также 16 мандатов союзников и. о. премьера не хватает.

Ранее Нетаньяху предложил своему оппоненту создать чрезвычайное правительство единства на шестимесячный период. В Израиле зафиксировано свыше 200 случаев заражения коронавирусом.